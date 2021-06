Joaquín Prat defiende a Ana María Aldón: "Se ha tenido que comer un carro de porquería importante"

Joaquín Prat no puede esconder su sorpresa ante este conflicto: "A lo largo de estos años, d espués de lo que pasó con el accidente de Ortega Cano , el fallecimiento de Carlos Parra y la condena de prisión, a la que no he dejado de ver si empre al lado de su marido es a Ana María Aldón".

El colaborador italiano apunta: "Son los celos de una hermana que no acepta la nueva vida de su hermano". Marisa Martín-Blázquez, que estuvo con la afectada, comenta: "No es la familia, ella me dijo que tiene buena relación con las otras cuñadas, el problema es con Conchi, desde que salió de 'Supervivientes' no ha tenido ocasión de hablar con ella".