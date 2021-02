El conflicto entre María José Campanario y Belén Esteban

“Princesita barata, no toques a mi familia porque yo por ella no mato, muero”, esta es una de las frases que le dedica Campanario a Esteban en su escrito. En la que además advertía a la colaboradora de sacar a la luz información sobre ella que hasta ahora se desconoce: "Yo ya no le tengo miedo a nada y menos a ti, porque yo sé toda la verdad, ¿quieres que lo sepan los demás? ¿Serás capaz? ¿O llamamos a los que te conocieron en tu etapa de Madrid?". Algo que molestaba realmente a Belén: "Estoy harta de tus amenazas pero, ¿sabes una cosa? Estoy curada. Espero que tú te cures de la maldad esa que tienes". Y esto no se quedaba aquí, María José se reafirma en todas sus palabras, no se arrepiente de haberlo hecho, según ella misma ha asegurado.