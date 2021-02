El origen de todo: el directo de María José Campanario en Instagram

La respuesta de Belén Esteban en ‘Sálvame’

Campanario reacciona publicando los mensajes que originan la ‘III Guerra Mundial’

Se publicaron el 10 de enero y, en ellos, la odontóloga decía: “El lobo siempre será el lobo si Caperucita es quien cuenta la historia”. De hecho, un seguidor apuntaba que al lobo se le dice malo cuando reacciona ante los golpes, ella lo suscribía y añadía luego: ‘Nom me impune lacessit’, texto en latín que quiere decir “nadie me ofende impunemente”.

Belén Esteban ‘brotó’ en ‘Sálvame’

La colaboradora no pensaba darle “ese gusto”, pero acababa por perder los nervios e, interrumpiendo ‘Sálvame’, lanzaba una advertencia a la mujer de su ex: “¡Déjalo ya que se puede liar al III Guerra Mundial! ¡Qué pesada la tía!”

La durísima carta de María José Campanario

“¿Por qué te doy tanto miedo? ¿Me temes porque soy yo la que lleva 20 años con Jesús Janeiro Bazán… no año y medio como tú sin casarte?”, se pregunta, quejándose de que le haga descender “a su nivel”, algo que no haría porque saldría perdiendo su “asqueroso trono”.

“Llevo 20 años callando la verdad y la verdad tiene solo un camino y no es el tuyo”, dice Campanario, mostrándose muy despectiva: “Tú me la sudas, espero que te quede clarinete después de esto. Me la sudas tú y tu panda de palmeros ¿Quieres una Tercera Guerra Mundial? No, princesita barata, no hacen falta guerras, aunque tengo todas las armas y estoy dispuesto a usarlas”.