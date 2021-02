"Yo no entiendo abrir ahora esta guerra, que las dos están felizmente casadas, tranquilas, tienen hijos mayores...", dice Ana Rosa sin dar crédito a las imágenes de Campanario y Esteban. Acto seguido, la presentadora vuelve a hablar: "Han pasado veintitantos años, ¿a cuento de qué? " .

Ana Rosa insiste en que no entiende que se haya abierto este melón cuando parecía que "ya se había curado todo". Además, recalca que le parece extraño todo este asunto cuando las hijas son mayores, "han pasado muchos años, no tienen ningún contacto... de verdad que no lo entiendo".