Marisa Martín-Blázquez, al ver el sufrimiento de la reportera, aporta: "Es que Antonio David tampoco ha vivido con Marta...". Antonio Rossi, muy serio, dice de Riesco: "Yo hablé con Marta y ella me dijo 'no puedo negar lo evidente' y me confesó que 'sí vivían juntos".

Rossi continúa hablando de Antonio David: "Igual no le ha contado a Olga nada, pero desde luego que habían empezado algo y convivían juntos". Por último, el colaborador manda un mensaje muy serio a Marta Riesco: "Empezamos a ver a Antonio David como él quiere que se le vea; espero que a Marta no la arrastre todo esto, que no le arrastre y que no sean movimientos para futuros pasos".