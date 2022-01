Rossi, muy serio con Marta Riesco: "Espero que no sean movimientos para futuros pasos"

Marisa Martín-Blázquez toma la palabra para dar más detalles sobre la convivencia con el padre de Rocío Flores: "Él ha dicho que no vivía, y es que realmente no ha vivido con Marta, ha jugado a diferentes juegos y todos a la vez ".

En cuanto a las dudas sobre si Marta Riesco y Antonio David viven juntos, Rossi toma la palabra para recordar lo que le contó su compañera: "Recuerdo que aquí me lo preguntó Joaquín y yo contesté lo que me comentó ella ...".

"Marta Riesco me dijo 'no puedo negar lo evidente' y e dijo que 'sí vivía juntos", recuerda con gesto serio Antonio Rossi. Acto seguido, el colaborador añade: "Lo que está claro es que a Olga no le había contado nada o, por lo menos, no sé la estrategia que se traen... los dos no dan puntada sin hilo".