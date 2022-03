Marta Riesco y Lequio, la fuerte discusión en plató: "No eres ejemplo de nada, has denigrado a muchas mujeres y estoy harta de que me llames 'amante"

"Tú has cometido muchos errores a lo largo de tu vida, has hecho daño a muchas personas, a muchas mujeres y no eres ejemplo de nada"

"Sé que no estás orgulloso de muchas cosas que has hecho porque están vetadas, a mí me puedes preguntar lo que quieras"

Marta Riesco contesta a Alessandro Lequio en el 'El programa de Ana Rosa'. Tras las descalificaciones del colaborador sobre las acciones y la persona de la periodista, Riesco arremete duramente contra su compañero. Lequio ha llamado en numerosas ocasiones a Marta "amante" y ha defendido su vocabulario en el Club Social, pese a las críticas de Paloma García-Pelayo.

La periodista acude de nuevo al Club Social para defenderse ante los comentarios del italiano. En primer lugar, se dirige a Paloma García-Pelayo en relación a su defensa unos minutos antes: "Gracias por no ser una feminista selectiva, siempre apoyas a las mujeres". Seguidamente, Riesco comienza su arremetida contra Lequio: "Estoy harta de los descalificativos y de que me llames amante, el que más sabes de amantes de toda España eres tú y me parece que eres el primero que no debería referirse a ese término para hablar conmigo".

"Sufrí bullying en el colegio y el título me lo dio un programa de televisión que denigraba a las mujeres"

"Soy tu compañera y me he podido considerar hasta amiga", continúa la reportera. Además, recuerda los comentarios del colaborador sobre su "candidatura a Miss Fea" y critica su "falta de educación" por lo mirarla mientras le habla: "Cuando tenía 16 años sufrí bullying en el colegio, con 18 años me eché el mundo por montera y me presenté a Miss España. Me eligieron Miss Segovia y gracias por darme esa oportunidad, siendo como tú dices, fea".

Riesco explica que el supuesto título se lo concedió "un programa de televisión que denigraba a mujeres, que decidió que ella era la más fea de España". Además, critica a todo aquel que alguna vez ha usado el "título" para denigrarla: "Cada vez que alguien tiene oportunidad de descalificarme, con lo que va es con eso". La periodista vuelve a criticar el uso del término por parte de su compañero: "Me parece vergonzoso e injustificable".

"Tú has cometido muchos errores a lo largo de tu vida, has hecho daño a muchas personas, a muchas mujeres y no eres ejemplo de nada", sentencia con rotundidad Marta. Además, critica la trayectoria de Lequio: "Tú no estás aquí sentado por tu trabajo y deberías ser el primero en callarte para hablar sobre mí".

Lequio contesta a las declaraciones de Marta Riesco sobre sus "descalificaciones " hacia la periodista