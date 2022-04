Marta Riesco: "Antonio David no está bien psicológicamente. Puede que ser padre no le deje poner toda la carne en el asador"

Tras romper con Antonio David Flores en directo por "dignidad" y tras no acudir a su fiesta de cumpleaños, Marta Riesco ha regresado a 'El Programa de Ana Rosa' para contarnos cómo se encuentra y cuál es su estado de ánimo: "Ayer intenté aparentar que estaba mejor, pero hoy me he levantado bastante mal", admitía.

Marta Riesco no sabe nada de Antonio David Flores: "No me ha llamado y las cosas han ido a peor. Estoy decepcionada"

Además, la periodista ha contado que no sabe nada de él y que no ha recibido la llamada que esperaba por parte de Antonio David Flores: "No puedo justificar esto", se lamentaba con lágrimas en los ojos.

Marta, sobre Antonio David: "A la gente de su entorno más cercano tampoco le coge el teléfono"

Pero Marta justificaba en parte al hombre del que sigue enamorada: "No soy la única persona que no sabe de él porque a la gente de su entorno más cercano tampoco le coge el teléfono. Sé que no está bien psicológicamente".

Marta, sobre los motivos que le dio Antonio David para no ir a su cumpleaños:"No puedo contar el argumento porque implica a otras personas"

Sobre qué le dijo Antonio David para no ir a su cumpleaños, Marta Riesco ha preferido no dar más datos: "No puedo contar el argumento porque implica a otras personas, pero la culpa al final la tiene él que es la persona que tendría que poner las cartas sobre la mesa como lo hice yo. Él es un grandísimo padre y puede que por eso no pudiese poner toda la carne en el asador", ha reflexionado.