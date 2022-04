Marta Riesco no sabe nada de Antonio David Flores: "No me ha llamado y las cosas han ido a peor. Estoy decepcionada"

Después de romper con Antonio David en directo tras su plantón el día de su cumpleaños, Marta Riesco ha regresado este lunes a 'El Programa de Ana Rosa' para contarnos cómo se encuentra y si ha tenido un acercamiento con el que hasta ahora era su pareja.

"Yo pensaba que iba a tener una llamada y esa llamada no se producido"

Casi sin poder hablar y con lágrimas en los ojos, la periodista ha confirmado no saber nada de él: A ver si puedo hablar: "Según han ido pasando los días la situación ha ido empeorando. Yo pensaba que iba a tener una llamada y esa llamada no se producido", ha reconocido visiblemente afectada.

"Ayer intenté aparentar que estaba mejor, pero hoy me he levantado bastante mal"

Aunque hace escasas horas pudimos verla algo más animada en 'Viva la vida' presentando su nuevo single, Marta ha reconocido estar mal y no poder ocultar su verdadero estado de ánimo: "Ayer intenté aparentar que estaba mejor, pero hoy me he levantado bastante mal".

"Yo he luchado como una jabata, pero no ha podido ser"

A pesar de todo, Riesco ha querido dejar claro que, al menos para ella, Antonio David es una excelente persona: "No quiero victimizarme ni quiero hacer ver que él es una persona que está haciendo mal las cosas, simplemente creo que hemos tenido muchos problemas alrededor de nuestra relación. Yo he luchado como una jabata y no me ha importado porque creo que el amor es por lo que hay que luchar en la vida".

"No puedo justificar lo que está pasando"

Pero Marta no puede más con la situación y reconoce estar "decepcionada" con él: "No puedo justificar lo que está pasando. Con esto no digo que él sea mala persona ni nada así y creo que es extraordinario, pero esto ha sido algo televisado por desgracia", ha admitido

Marta Riesco: "Antonio David no está bien psicológicamente. Puede que ser padre no le deje poner toda la carne en el asador"