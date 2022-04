Así se encuentra Marta Riesco tras romper con Antonio David Flores.

Marta Riesco: "he aguantado muchas carencias en mi relación con Antonio David Flores".

Marta Riesco visita 'Viva la vida' tras anunciar su repentina ruptura con Antonio David Flores. La reportera le confiesa a Emma García cómo se encuentra tras este palo sentimental y aclara cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esta drástica decisión de romper con su pareja.

Marta asegura que, desde la ruptura, no ha hablado con Antonio David: "Ni yo lo he intentado, ni él tampoco (...). Supongo que a él le habrá sentado mal que lo haya dicho, creo. Quizás él esperaba que lo excusara... pero la verdad es que no me arrepiento. Me arrepiento de haber luchado por algo que no ha resultado. He puesto toda la carne en el asador, me he jugado mucho el prestigio, y se me ha ridiculizado... Me merecía ese momento para mí".

Marta Riesco aclara las dudas sobre su ruptura con Antonio David

Frente a las dudas generadas tras el anuncio, Marta Riesco aclara: "Lo que dije fue porque lo sentía, no lo procesé. Mi cumpleaños fue planeado por parte de los dos, no fue cosa solo mía. Rocío Flores no tiene nada que ver con lo de por qué no vino él al cumpleaños". Sobre lo de si Olga Moreno le ha impedido ir a Madrid prefiere no opinar: "Si hay un motivo de peso, para mí no es de peso. Cuando tú planeas algo cambias el día para venir. Yo pensaba que iba a venir, tenia la esperanza, pero diez minutos antes del directo, un amigo me confirmó que estaba en Málaga".

"Los dos estamos enamoradísimos", continúa Marta, "pero las cosas no han remado a nuestro favor. Si yo culpo a alguien, solo es a él. Él es el único responsable". La presentadora aprovecha para preguntarle si le piensa perdonar: "Siendo honesta, estoy enamorada. Estoy triste y dolida, pero ahora ya no sería un 'lo siento', necesitaría algo más porque he aguantado muchas carencias en mi relación".

Marta Riesco lamente haberse convertido en "la mala de la película" porque "esto no es una película de buenos y malos". "Yo he tirado para adelante y me he puesto en el disparadero, con todo. No sé qué pasaría, estoy alucinando con que no me haya llamado porque me vio rota llorando...". Además, la periodista asegura que sigue en tratamiento para gestionar toda la presión a la que se ve sometida.

El mensaje de Marta Riesco a Antonio David... con zasca incluido

Emma García anima a Marta a que mande un mensaje a su ex y estas son sus palabras: "No quiero hacer un circo de esto pero me daría pena que después de lo lejos que hemos llegado, que esto terminara de esta manera. He hecho todo lo que podía y él no tenía ninguna excusa para faltar a mi cumpleaños. Debía de haber dado un golpe en la mesa y no lo ha dado".

Olga Moreno habría pedido a Antonio David Flores que se quedara en Málaga

Además, hemos podido saber que Antonio David no acudió al cumpleaños de su pareja porque Olga Moreno se encontraba mal después de ser intervenida por una liposucción y no estaba en condiciones para cuidar de los hijos. Le habría pedido que cancelara su viaje a Madrid porque tenía que cuidar de ellos.