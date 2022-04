Marta Riesco rompe con Antonio David después de que Rocío Flores diera un ultimátum a su padre

"No era un cumpleaños normal, era la presentación oficial de la pareja", es la conclusión a la que llega Emma García cuando los colaboradores opinan sobre esta polémica y mediática ruptura. Pero ¿fue clara Marta Riesco? Al parecer, ella no se entera minutos antes que él no va a acudir al cumpleaños y tuvieron una discusión el martes que ha hecho daño a los cimientos de la relación.

'Viva la vida' acude al cumpleaños de la reportera y hablamos con sus amigos sobre esta inesperada ruptura. Allí también hablamos con ella, que nos concede unas palabras en exclusiva: "Estoy un poco triste. Realmente ha sido hoy cuando he pensado que no venía. Tenía ciertas cosas con él y pensaba que estaba bromeando e iba a pasar por aquí. Me siento decepcionada, triste y dolida . Creo que hoy he explotado".

"Es la primera vez que me decepciona. No voy a comentar la explicación que me ha dado pero si me has visto así... imagínate cómo estoy", pero ¿volvería con él? "Si está enamorado de mí lo tendrá que demostrar como lo he demostrado yo. No le voy a escribir". Más tarde nos asegura que ella sigue enamorada: "Espero que todos entiendan que nadie es malo y no merezco un trato vejatorio".