Alba Carrillo estaba despidiendo a su madre, momento en el que Miguel Frigenti ha entrado para darles la gran noticia de que él y Lucía serán compañeros de casa . Los tres han protagonizado grandes broncas en televisión y se han declarado enemigos . Pero no hay nada que se le resista a 'La casa de los secretos', que solo han hecho que pisarla y parece que sus diferencias se han terminado.

Frigenti era recibido con alegría por madre e hija, y es que incluso la nueva colaboradora de 'Sálvame' ha querido fundirse en un abrazo con el participante y dar un consejo a ambos: "Portaos bien, disfrutad mucho porque esto solo pasa una vez, la vida real no es tan emocionante, si tenéis que discutir discutid, pero daos la oportunidad de conoceros en otra situación" . Algo con lo que ambos han estado de acuerdo, Lucia ha asegurado que ella no viene de mal rollo y Miguel ha contestado: "Yo tampoco, sin prejuicios".

Los tres han podido escuchar los videos de presentación de Miguel Frigenti y de Lucía Pariente, en los que se tanto uno como otro dejaban clara su enemistad, pero ni esto ha acabado con el buen rollo que han tenido en su cara a cara. Ambos concursantes han enterrado el hacha de guerra, aunque han dejado claro que no saben si su relación dentro de la casa va a ser del todo buena. Lo que sí está claro es que la intención la tienen y es que no solo una, si no dos han sido las veces que se han abrazado durante su encuentro.