Tra s la gran discusión entre Ortega Cano y Ana María Aldón por la llamada del diestro al programa, la pareja se encuentra en Costa Ballena realizando, eso sí, planes por separado. La reportera se encuentra haciendo guardia en el domicilio y explica los detalles: "Hoy no ha habido ningún movimiento".

Los vecinos del matrimonio confirman que la pareja apenas se deja ver y que cuando lo hacen es por separado. "Estos días no los he visto juntos, cada uno hace su plan, él se queda más en casa y ella es la que sale", dice una vecina. "Los he visto a él dando una vuelta en bicicleta y a ella con el niño", matiza otra.