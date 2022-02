La presión de la familia de Olga Moreno para que se divorcie: "Están decepcionados, no quieren a Antonio David en su vida"

Los detalles sobre la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa'. Alguien estaría presionando a la ex Superviviente para formalizar el divorcio con el ex Guardia Civil.

Tras el anuncio de la retracción del divorcio de la pareja y los rumores de tensión en la relación entre Antonio David y Marta Riesco, Joaquín Prat comenta sobre la posible postura del círculo cercano a Olga: "Probablemente porque la gente que más la quiere y apoya en estos momentos piense que no le beneficia en nada no formalizar esa ruptura" . Además, el presentador puntualiza: "Ni a ella ni a la gente que está a su cargo" .

El periodista señala tajante: "No solo están profundamente decepcionados sino que no quieren que Antonio David siga en la vida de Olga de ninguna de las maneras". Además, añade sobre la familia: "Apoyan a su hija y a su hermana, pero no están conformes con lo que está haciendo ni de cómo está llevando esta situación". Rossi comenta que "le insisten que se lo replantee".