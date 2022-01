Antonio David y Olga Moreno siguen viviendo en la casa familiar y "no hay un planteamiento de divorcio"

Antonio David podría estar jugando a dos bandas y habría engañado a Olga Moreno y Marta Riesco con el tema del divorcio

"Olga no es que no quiera divorciarse, lo que pasa es que no hay de momento un planteamiento de divorcio"

"Todas las cosas están como estaban hasta ahora, pero cada uno puede hacer su vida como quiera"

Los detalles sobre la supuesta estrategia de Antonio David Flores en 'El programa de Ana Rosa'. Olga Moreno, al estar casada con el ex colaborador, no estaría obligada a declarar contra él en un juicio. El ex Guardia Civil podría haber engañado con el tema del divorcio tanto a Olga Moreno como a Marta Riesco.

Marisa Martín Blázquez comenta sobre la situación del matrimonio: "Nadie se puede negar a divorciarse, si tú quieres, el otro puede decir misa y Rosario que te puedes divorciar de mutuo acuerdo o por lo contencioso". Además, la colaboradora declara: "Olga no es que no quiera divorciarse, lo que pasa es que no hay de momento un planteamiento de divorcio".

Por otro lado, la periodista corrige las palabras de María Patiño sobre la obtención de las declaraciones de la ex Superviviente: "Soy yo la que me pongo en contacto con Olga". Marisa vuelve a retomar el tema del divorcio y hace una cronología de cómo obtuvo los datos: "Me informan de que se está formulando un precontrato en el que hay una serie de cláusulas, que según mi informador son las que pondría Olga para que ese divorcio vaya bien". Además, añade: "Me dicen que no va a haber ningún tipo de enfrentamiento, que todo se va a facilitar".

La periodista comenta que cuando se puso en contacto con la ex Superviviente, esta le aseguró que "no era cierto que haya habido ningún precontrato". Recuerda las palabras de Olga: "En este momento no nos vamos a divorciar". La colaboradora puntualiza que "asume que Antonio David refrenda" esa información.