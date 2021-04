Luego llega el momento de 'Supervivientes', donde Rocío Flores explica de este enfrentamiento que "me quedo con que se han pedido disculpas los dos, independientemente de que le haya hablado mal, Tom recapacita y le dice lo siento si te he podido chillar ". Joaquín Prat, que escuchaba atentamente a su compañera, apunta: "Rocío, han chillado los dos".

La hija de Antonio David explica: "Sí, sí, no seré quien lo justifique... p ero si una persona te levanta la voz tu la alzas ". Antonio Rossi, sin compartir la opinión, matiza: "El perdón tiene que ser mutuo" . Ro Flores, dando la razón a sus compañeros, añade: "Él explotó por una parte y ella explotó al sentirse ofendida".

Joaquín Prat, muy claro con Rocío: "Esa frase va para España"

El presentador escuchó atentamente las declaraciones de Olga Moreno mientras discutía con Tom: " Lo tengo que decir, yo creo que ahí hay una frase que es para España: 'jamás un hombre me ha levantado la voz ". Rocío contesta rápidamente: "Yo creo que no... pero, ¿y si es la verdad?".

Ro Flores contesta de nuevo: " Yo te estoy diciendo que que conozco a Olga , que sé perfectamente que a Olga nadie le ha levantado la mano y que..". " ¡La voz! ¡La voz! No sé para que sacas la mano aquí.. .", le corta Ana Rosa. Joaquín, al ver el lapsus de la hija de Antonio David, dice: " Ves como es para España".

"Yo no lo he entendido así, pero de ser así me parece super bien porque está dejando claro que a ella en la vida un hombre le ha levantado la voz", termina diciendo al presentador muy seria.