Rocío Carrasco, nerviosa por las sorpresas en el especial de su madre evita comentar el mensaje de su hija

Rocío Carrasco: "Lo único que cambiaría es que ella no se hubiese ido"

Patricia Pardo lee el último post de Rocío Flores en Instagram

Rocío Carrasco, sobre la presencia de algunos miembros de la familia en el homenaje a su madre: "Yo no soy quién para decir quién puede y quién no"

Solo quedan 24 horas para que Telecinco emita 'El último viaje de Rocío', el homenaje a Rocío Jurado que desvelará imágenes y contenido inédito sobre la vida de la cantante.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado este lunes en directo con su hija Rocío Carrasco, que se ha mostrado muy nerviosa e ilusionada con todo lo que sucederá durante la noche de este martes 14 de diciembre: "Estoy un poco nerviosa, pero también ansiosa e ilusionada. Espero encontrarme con sorpresas. Creo saber todo lo que hay, aunque al mismo tiempo deseo no saberlo porque tengo ilusión de encontrarme cosas que no he visto. Yo llevaba ya mucho tiempo sin vivir allí y supongo que habrá cosas de las que no me acuerde o que no hubiese visto", ha dicho.

Además, ha hablado de los objetos que podrán verse: "Objetos importantes son muchos porque en ellos están la vida de mi madre y la mía, así como las vivencias de mi padre o de mi abuelo, que también vivieron en esa casa. Yo allí he vivido los momentos más felices de mi vida y habrá cosas que me traerán recueros que están en mi mente". ha subrayado la hija mayor de 'la más grande'.

Rocío Carrasco, sobre la presencia de algunos miembros de la familia en el homenaje a su madre: "Yo no soy quién para decir quién puede y quién no"

Sobre si le gustaría que su hermana Gloria Camila estuviese en el programa, Rocío Carrasco se ha mostrado muy diplomática y ha dejado claro que lo único que le importa es que el homenaje a su madre sea tal y como ella se merece: "Es un día de homenaje y el resto ya se verá. Todo el que quiera participar de una manera u otra, puede. Yo no soy quién para decir quién puede y quién no". Además, ha asegurado no conocer el nombre de todos los invitados de la noche: "Es lo único que no me han contado".

"Los documentos más importantes de mi madre los tengo yo en mi casa"

Sobre si hay documentos que pueden perjudicar a gente de la familia, Rocío Carrasco no lo tiene claro: "No sé si pueden sentir molestas porque no sé lo que me voy a encontrar. Lo que sé es que los documentos más importantes de mi madre los tengo yo en mi poder. Nada de lo que hay en su casa le pude perjudicar a ella, eso es lo que tengo claro".

Patricia Pardo lee el último post de Rocío Flores en Instagram