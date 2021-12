"Me ha pillado por sorpresa, no sabia que había 18 contenedores ni un almacén. Voy a esperar al documental, pero es verdad que tengo un escrito de mi abogado que me gustaría leer", ha reaccionado la hija de Ortega Cano. "En la vista de diligencias preliminares la señora Rocío Carrasco manifestó que los documentos de los cuales se apoderó tras fallecer su madre los había destruido y que solo conservaba un documento que es el que se aportó. Por eso en esta nueva serie no podrá aparecer ningún documento privado ni intimo de mi madre porque de ser así se habría cometido un engaño, no solo a los espectadores sino también a la jueza".