Rocío Flores, tras la lipoescultura: "Tengo el cuerpo fajado y llevo una tabla que me impide sentarme"

Sin embargo, Rocío Flores no se puede sentar en el sofá del plató ni tampoco en una silla. Un dato que ha llamado la atención a Joaquín Prat: "Es algo inédito en el programa, uno de los colaboradores va a estar por primera vez participando de pie en el 'Club Social', no se puede sentar por cuestiones médicas ".

Una peculiaridad que Rocío Flores ha querido explicar y justificar ante los espectadores: "No me puedo sentar... aparte del cuerpo fajado, llevo una tabla que me impide sentarme, tengo que estar tumbada o de pie".