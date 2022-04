Rocío Flores, muy clara con Marta Riesco: "Me dolió todo lo que dijo de mí en plató"

Rocío Flores, sobre las fotos en la revista, comenta: "Las imágenes, son dos personas que han decidido iniciar una relación y tienen todo el derecho del mundo en rehacer su vida, al igual que lo tiene Olga". En cuanto si es el momento, la colaboradora añade: "No los sé porque yo no sabría gestionar la situación" .

Sin embargo, Rocío Flores no quiere dejar pasar la oportunidad de dirigirse a Marta Riesco: "Lo que me dolió fue todo lo que ella dijo de mí en plató, aunque luego pidió disculpas y acepto su perdón". Joaquín Prat pregunta a la colaboradora si Olga Moreno aceptó el perdón de Marta y Ro contesta: "No tengo ni idea, si te soy sincera ni le he preguntado, pero todo lleva su tiempo".