Rocío Flores, sin palabras tras el discurso de Rossi: "Tu padre está montando una vida paralela a su mujer oficial, de la que no se separa"

Sigue ahora Telecinco EN DIRECTO

Rocío Flores visita 'El programa de Ana Rosa' después de su lipoescultura

Rocío Flores, sobre el triángulo amoroso: "Las únicas víctimas son mi hermana pequeña y mi hermano"

Rocío Flores reaparece en 'El programa de Ana Rosa', tras más de una semana convaleciente por una lipoescultura. Durante este tiempo, se han ido acumulando los temas que giran en torno a la colaboradora, uno de ellos es Marta Riesco, por la portada de la revista 'Semana', junto a su padre, Antonio David.

Ro aclara que no tiene mala relación con la periodista, la cual se considera la víctima del triángulo formado por Antonio David, Olga y Marta. Por otro lado, el colaborador Antonio Rossi ha mantenido durante estos días que la única víctima es Olga Moreno. Pero Rocío Flores no está de acuerdo y recalca al periodista que "las únicas dos personas que son víctimas, son dos personas que no tienen nada que ver, en este caso son mi hermana pequeña y mi hermano, no hay ninguna víctima más".

Antonio Rossi señala que realmente, en cuanto "a la relación del trío, la víctima es Olga. Puesto que sigue siendo la mujer oficial de tu padre y Marta no". Además, el periodista no duda en señalar a Antonio David: "Tu padre está montando una vida paralela, oficial ya, pero paralela, a su mujer oficial, con la que está casado, con la que no se separa"

Además, el tema no se queda ahí, Rossi no entiende por qué no se separan legalmente. También, vuelve a recalcar que Olga es la víctima, ya que "deja bastante claro que tu padre le ha mentido y se ha enterado de todo por una revista". Eso sí, no quita la razón a Rocío Flores, según él, los hijos también están sufriendo, "que ven cómo su padre, que sigue casado con su madre, está con otra persona".