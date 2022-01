Del distanciamiento con Rocío Carrasco: "A mí mi madre me duele, pero no voy a venir aquí todos los días con la cara hasta aquí, llorando..."

Rocío Flores no puede contener la emoción en 'El programa de Ana Rosa' al ver las primeras imágenes de Rocío Carrasco. La colaboradora se rompe al ver a su madre y confiesa el amor que le tiene pese al conflicto familiar: "La voy a querer porque es mi madre, no me voy a ir nunca".

La joven vio las polémicas imágenes de Rocío Carrasco diciendo "virgencita que me quede como estoy" al ser preguntada por sus hijos. La colaboradora, emocionada, confiesa: "No creo que sea un dardo, pero al igual te digo que me ha sorprendido ese vídeo".

Sin embargo, la hija de Rocío Carrasco confiesa el dolor que siente al ver las críticas de los colaboradores de 'Sálvame': "Me da pena que mi propia madre permita que sus compañeros de 'Sálvame' hablen de mí cómo hablan, eso es lo que me da pena y me sorprende".

Ro Flores se rompe: "La voy a querer siempre y no me voy a ir nunca"

"Soy una persona que intenta avanzar en la vida, viene un nuevo año y me encantaría que las cosas fueran a mejor, veo esas reacciones y me quedo petrificada", dice al ver el comentario de Rocío Carrasco.

Sin embargo, no pierde la esperanza de volver a estar junto a Rocío Carrasco: "Ella es mi madre, respeto todo lo que haga ella, yo la voy a querer igual porque es mi madre, y aunque a la gente se le olvide es mi madre, me ha parido y yo a mi madre la quiero porque es mi madre".

Además, Ro Flores confiesa del distanciamiento con Carrasco: "A mí mi madre me duele, pero no voy a venir aquí todos los días con la cara hasta aquí, llorando... cuando veo por otra parte como se hacen las cosas como se hacen".

"Lo voy a repetir hasta la saciedad, el día que ella quiera, aquí estamos... yo no me voy a ir nunca porque es mi madre", manda el mensaje mirando a cámara y con lágrimas en los ojos.