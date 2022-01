Rocío Flores, tras Nochevieja: "Es una situación familiar que no tengo por dónde cogerla, ni por un lado ni por el otro"

Rocío Flores acude a 'El programa de Ana Rosa' después de celebrar Nochevieja junto a su familia. La hija de Antonio David no ha podido contener la emoción tras ver un vídeo donde aparecían sus hermanos, novio y sus padres. Algo que ha sorprendido a Patricia Pardo.

La colaboradora, intentando aguantar las lágrimas, se pronuncia sobre su familia: " No se puede disimular más , de ninguna de las maneras. A 2022 le pido salud y que a mi familia le vaya bien, porque peor cosas no nos pueden pasar, de aquí para arriba".

"Estoy bien pero no te voy a mentir, es absurdo mentirte, obviamente son unas navidades muy complicadas ", confiesa Ro Flores. " Es una situación familiar que no tengo por dónde cogerla, ni por un lado ni por el otro, a nivel general , en todo, en mi familia a nivel personal", detalla.

"No hubo tensión, me la imaginaba diferente, la percepción que tuve es que al final la gente se separa y no tienen por qué llevarse mal, si ellos deciden llevarse bien porque en el fondo se quieren y también quieren el bien para Lola y David, pues es respetable... lo veo hasta mejor".