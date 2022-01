Rocío Flores, de la separación de sus padres: "Que mis hermanos no pasen por lo que yo he pasado"

En cuanto a la relación entre Antonio David y Olga Moreno durante la cena, Rocío dice: "No hubo tensión, me la imaginaba diferente, la percepción que tuve es que al final la gente se separa y no tienen por qué llevarse mal, si ellos deciden llevarse bien porque en el fondo se quieren y también quieren el bien para Lola y David, pues es respetable...".