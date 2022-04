Rocío Flores, de la foto de Olga Moreno con Antonio David: "Yo no la invité al cumpleaños, mi padre le dijo que fuese"

"El cumpleaños a mi padre lo organizamos mi hermanos y yo, era una sorpresa"

"Olga me dice por teléfono que va al cumpleaños, que mi padre le dijo que fuese... yo si fuese ella no habría ido"

Rocío Flores explica en 'El programa de Ana Rosa' cómo se gestó la fotografía de Olga Moreno junto a Antonio David el pasado domingo. La hija del novio de Marta Riesco defiende a su padre y explica que ella organizó el cumpleaños sorpresa.

"El cumpleaños de mi padre se celebra el domingo a la hora de comer, se ha estado diciendo que mi padre ha estado detrás del famoso posado junto a mi abuela y me parece honesto decir que mi padre no tiene nada que ver", empieza diciendo Rocío Flores.

"Yo organicé la sorpresa a mi padre junto a mis hermanos", matiza ante los periodista. En cuanto a la fiesta, Rocío Flores quiere dejar claro un asunto: "Yo no invité al cumpleaños de mi padre a Olga Moreno porque no era coherente que hubiese una foto de la familia estando la situación que hay en la familia y el revuelo que se montaría porque mi padre no fue al de Marta".

"Después de lo que ocurrió con la polémica del cumpleaños de Marta, el ramo de flores y por no ir el viernes, se le achacó la culpa de todo a mi padre...", continúa dando explicaciones Rocío. Sin embargo, la colaboradora confiesa sentirse muy dolida con Olga Moreno: "Me siento muy decepcionada y sorprendida con ella".

Por otro lado, Joaquín Prat tiene una conversación con Rocío Flores al mostrar su indignación con la exclusiva de Olga Moreno: "Pero Rocío, que tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho... que si tú tuvieses 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre"...

La llamada de Olga Moreno a Rocío para ir al cumpleaños de Antonio David

Rocío Flores continúa dando detalles sobre la foto familiar: "Olga se pone al teléfono y me dice que ella también va a ir al cumpleaños, me dice que mi padre le ha dicho que vaya. Yo me quedo un poco...". Acto seguido, la colaboradora explica que realizó una llamada a Antonio David.

"Mi padre me dice que ha tenido una conversación con Marta en la que él le dice que si a ella le puede molestar que Olga venga a su cumpleaños y Marta le dice que no tiene ningún problema", sentencia Rocío. Luego, añade sobre la foto: "Tras un comentario que se dio en casa del que no quiero dar explicaciones, mi padre coge y dice a Olga 'oye, vente si quieres al cumpleaños, no me importa, queremos el bienestar de los niños y sin problema".