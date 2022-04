Rocío Flores estalla tras el comentario de Lequio: "Estás aleccionada por Antonio David"

Lequio: "Hablas por su boca, querida. Le defiendes a capa y espada"

Ro: "Cuando he tenido que cantarle las cuarenta a mi padre, he sido la primera persona que lo he hecho, públicamente y en mi casa"

Rocío Flores estalla contra Lequio en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora acude al Club Social para expresar su "decepción" tras la publicación de la entrevista en exclusiva de Olga Moreno en la revista 'Semana'. Además, la hija de Antonio David expresa que "no está de acuerdo" con nada de lo que ha sucedido hasta el momento.

Tras responder algunas de las preguntas de sus compañeros y dejar muy clara su postura en el asunto, Lequio sostiene que "está protegiendo a su padre a capa y espada". El colaborador continúa con su opinión en relación a la entrevista: "No ha dicho nada que no supiéramos o no nos imagináramos, no rompe puentes". Lequio no se corta en su sentencia y añade: "Tu padre tiene un lío qué... supongo, porque aquí vamos de especulación en especulación porque como aquí no habla absolutamente nadie...".

Ro, claramente molesta por la intervención de Alessandro, arremete contra él: "¿Sabes lo que pasa? Que aquí ha hablado todo el mundo menos Antonio David Flores". En ese momento, Lequio no se contiene y suelta: "Habla por su boca, querida". La colaboradora, harta de la situación, declara: "No me digas estas tonterías porque yo me he sentado aquí, llorando, pasándolo muy mal".

"¡Tú vienes aquí aleccionada por tu padre!", espeta Lequio, iniciando un enfrentamiento con su compañera: "¿Tú te crees que somos idiotas?". Rocío responde furiosa: "Me estás diciendo en mi cara, después del año y pico que llevo tragándome todo lo que me he tragado, comiéndome todos los temas que no me correspondían, estando aquí y dando la cara, que vengo aleccionada por mi padre".