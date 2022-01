Rocío Flores contesta a Marta Riesco: "Mi opinión de cómo hayan sucedido las cosas me la guardo, prefiero no cruzar esa línea"

Rocío Flores contesta a Marta Riesco tras sus declaraciones en 'El programa de Ana Rosa' . La periodista asegura "estar enamorada" pero que "no va a sacrificar su vida privada y su carrera como reportera para aparecer en platós". Olga Moreno confirma que ni ella ni Rocío sabían nada de la relación entre el ex Guardia Civil y Marta Riesco.

La hija de Antonio David se dirige a su compañera y amiga: "Respeto a Marta como periodista, como profesional y siempre le he estado muy agradecida" . Rocío aclara sus palabras: "Fue de las pocas periodistas en el medio que dio la cara por mí y sobre todo me ayudó mucho a saber gestionar todo esto" .

Por otro lado, la colaboradora declara: "Somos compañeras y tenemos una amistad" . Además, describe su relación con la reportera: "Ella me respeta, los tiempos que considere marcarme, y yo la respeto a ella, que busque su felicidad" . Ro añade: "Y respeto a mi padre y que busque su felicidad, mi opinión personal de cómo hayan sucedido las cosas me la guardo".

"Yo no tengo absolutamente nada en contra de ti", dice Rocío dirigiéndose a Marta. Por otra parte, la colaboradora concluye: "No quiero meterme en las vidas de él ni de ella, prefiero no cruzar esa línea".