Olga Moreno llama en directo para apoyar a Rocío Flores: "No se merece esto, ella y yo sabemos lo que ha pasado"

La noticia pilla por sorpresa a Rocío Flores que asegura que mantenía la "esperanza de que Olga y su padre recondujeran su relación". La ex Superviviente llama durante la emisión del programa y habla en el Club Social por primera vez tras conocerse la relación de Antonio David con Marta Riesco: "Solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, todo va a estar bien" . Además, Olga añade: "Creo que se merece que se lo diga públicamente"

"Han machacado públicamente a Rocío y no se lo merece" , asegura la sevillana. La mujer de Antonio David avisa: "No voy a hablar de David ni de mí, solo quiero que Rocío esté tranquila". Además, la ex Superviviente dice: "Llevo 22 años con ella, sabemos lo que ha pasado, ella sabe lo que ha sufrido, lo sabemos ella, el padre, David y yo" .

Olga se sincera en directo: "Nunca he mentido, nunca he engañado, y esa niña no se merece lo que le están diciendo y haciendo". Además, se dirige a Ro: "Ella debe seguir para adelante, tiene su vida, tiene 25 años y tiene que mantenerse al margen". La ex Superviviente asegura que ni ella ni la colaboradora "sabían absolutamente nada".