Últimas noticias sobre la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco: primeras reacciones del entorno

La publicación de unas fotografías desencadenaba la confirmación: Marta Riesco y Antonio David Flores están juntos

El comunicado de Antonio David Flores: "No tengo por qué esconderme"

Ro Flores no lo sabía, pero sospechó la relación de su padre: "Notaba cosas raras y comportamientos extraños"

La propia Marta Riesco confirmó la noticia: tiene una relación con Antonio David Flores. El desencadenante fue la publicación de unas imágenes del exguardia civil saliendo de la zona en la que reside la periodista. Las reacciones se sucedieron: Marta Riesco se declaraba enamorada, Antonio David Flores enviaba un comunicado y Olga Moreno se mantenía en silencio.

24 horas después, Rocío Flores ha tomado la palabra en 'El programa de Ana Rosa' para explicar que aunque veía "cosas raras", no sabía que su amiga y su padre estaban juntos. Olga Moreno intervenía en directo en el programa para darle todo su apoyo y Marta Riesco, también en directo, decía estar enamorada y se desmarcaba: "No he hecho nada que esté mal, respeto el dolor de todas las partes pero no es mi tema".