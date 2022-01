Las informaciones han afectado mucho a Rocío Flores, que se ha expresado en el programa visiblemente enfadada: “Ayer en ‘Sálvame’ se me acusó de que tanto mi padre como Marta se veían en mi casa . Me parece una vergüenza que se llegue a decir eso. Dos minutos más tarde se rectifica diciendo que es un bulo”. Calificó esas informaciones como algo “ falso, totalmente falso ”. Y añadió: “Me da vergüenza, es totalmente falso”.

Antonio David también dedicó unas bonitas palabras a su ex Olga Moreno y pidió que se dejara al margen a su hija Rocío Flores: "No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que me concierne a mí".