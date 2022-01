"Desde el minuto cero que salió el rumor en 'Sálvame' me desmarqué del tema, nunca jamás quise saber nada, absolutamente nada..."

"Vi comportamientos extraños, cosas raras, nunca he querido..."

"No he querido saber nada porque no perdía la esperanza de que Olga y mi padre redirigieran su relación"

Rocío Flores acude a 'El programa de Ana Rosa' para hacer frente a todas las acusaciones que se han hecho sobre su persona y dar su versión sobre la nueva relación que mantiene su padre con Marta Riesco.

La colaboradora no ha podido aguantar las lágrimas. Rocío, con los ojos llorosos y el gesto contrariado, ha opinado sobre la relación de Antonio David con Marta Riesco: "Respeto lo que cada uno haga con su vida...".

Rocío Flores sospechó la infidelidad de su padre: "Nunca quise saber nada, me desmarqué"

La hija de Antonio David es muy clara sobre la actuación de su padre: "Desde el minuto cero que salió el rumor en 'Sálvame' me desmarqué del tema, nunca jamás quise saber nada, absolutamente nada... en ningun momento he preguntado".

Rocío, con lágrimas en los ojos, confiesa que Antonio David quiso confesarle los rumores de infidelidad: "Siendo honesta, tengo que decir que mi padre ha intentado hablar conmigo y yo decidí no querer hablar del tema, me desmarco totalmente de esto, no tengo nada que ver y que cada uno haga con su vida lo que quiera".

"Mi padre se ha intentado reunir conmigo varias veces y yo no he querido", confiesa conla voz rota. Luego, quiere aclarar que desconocían que iba a salir la noticia en una revista, que nadie les avisó y que han tenido una conversación los tres implicados: "Lo que he tenido que hablar con él, lo he hablado".

"He decidido empezar a vivir por mí, vivir mi vida y dejar de responsabilizarme de la vida de los demás", dice duramente sobre su familia. Por otro lado, Rocío añade: "No he querido saber nada porque no perdía la esperanza de que Olga y mi padre redirigieran su relación".

Las sospechas de Rocío: "Vi comportamientos extraños y cosas raras"

La hija de Rocío Carrasco explica que sospechaba que su padre tenía un amor paralelo: "Vi comportamientos extraños, cosas raras, nunca he querido...". Además, por otro lado declara: "Hace poco notaba cosas raras, he preferido...".