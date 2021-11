Lequio, tras hablar con Rosa Benito: "Me encontré a una mujer destrozada, me conmovió"

Joaquín Prat explica que vio a Rosa Benito por el pasillo y que ésta "se había quitado un peso de encima". Lequio asiente a las declaraciones del presentador y añade: "Quedó todo zanjado y me quedé sin palabras".

En cuanto a la conversación entre Rosa Benito y Lequio , el italiano detalla: "Cuando terminamos el programa, me estaba quitando el micro y vino Joaquín a decirme que Rosa quería hablar conmigo".

"Salgo a buscarla y me encontré a una mujer destrozada, en un mar de lágrimas, tengo que reconocer que me conmovió y le di un beso en la mano", dice Lequio de forma muy sincera. Por último, el colaborador aclarar: "El tema quedó todo zanjado y no hay nada más que hablar".