Beatriz Cortázar, sobre las lágrimas de Bigote: "Tuve que parar una entrevista varias veces porque lloraba continuamente"

Bigote Arrocet ha asegurado en 'Secret Story' que a día de hoy "se le caen las lágrimas" cuando ve a María Teresa Campos. En 'El programa de Ana Rosa' la colaboradora y periodista Beatriz Cortázar comenta cómo actuó el ex de la presentadora en su última entrevista, antes de terminar la relación e irse de España .

Desde el punto de vista de la colaboradora "las lágrimas de Bigote, enserio que tampoco os emocionéis mucho. Yo la entrevista la tuve que parar dos veces porque me lloraba, pero me lloraba por cosas que no eran de llorar". Así de dura se muestra Beatriz Cortázar, después de descubrir que Bigote sigue llorando por Teresa Campos, describe al chileno como "un hombre de lágrima fácil. Tiene una lágrima de cocodrilo".