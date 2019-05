Vicenta, presunta encubridora del crimen del bidón: "Sira me dijo que dentro había un perro"

Sira acabó con la vida de su marido Daniel y lo arrojó al mar dentro de un bidón con ayuda de su amiga Vicenta. Sin embargo, esta mujer defiende su inocencia asegurando que su amiga le había dicho que dentro del barril lo que se encontraba era un animal muerto. "Me dijo que dentro había un perro que Daniel había matado de un golpe en el hocico. No quería separarse de él porque decía que tenía chip y la podían localizar. Cuando tiramos el bidón ella estaba preocupada por si se abría", explica. "Durante la reconstrucción de los hechos ni me miró a la cara, no entiendo porque me está haciendo esto". Vicenta se encuentra en libertad provisional y está siendo investigada por presunto encubrimiento de crimen. Fiscalía pide para ella dos años de prisión.