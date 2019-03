Así fueron las últimas 24 horas de Déborah Fernández según los testigos que la vieron

Gracias a numerosos testigos, este programa ha conseguido reconstruir como transcurrieron casi al detalle las últimas 24 horas de la viguesa antes de desaparecer. El 30 de abril de 2002 a las 19:30 una prima de la fallecida le llamar para quedar , pero su madre le informa de que no está. A esa hora un testigo sitúa a la víctima en un lavadero de coches teniendo una conversación con un chico. "Ambos tenían una conversación normal, no parecía que estuvieran discutiendo ni nada raro", asegura.

Al cabo de 30 minutos, su prima se la encuentra en la playa de La Sirenita. Hablan de sus cosas pero no nota un comportamiento extraño a pesar de que su tía le había advertido que estaba triste tras una conversación con su ex. "Hablamos de nuestras cosas, pero no la vis triste. Le dije que viniera conmigo a casa pero me dijo que no, porque quería coger una película del videoclub e iban a cerrar".