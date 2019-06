Eduardo Inda: “Me parece lamentable que se entreviste a una persona como Otegi en la televisión pública”

Tras ver las imágenes de la entrevista que se le hizo a Otegi en TVE, los colaboradores han opinado sobre si esta entrevista debería de hacerse o no. Algunos de los colaboradores sí que están de acuerdo con que se hiciera esta entrevista, pero Eduardo Inda se ha mostrado muy contrario a lo sucedido ayer. “Si hace cinco años me dicen que en la televisión publica el jefe de los terroristas iba a ser entrevistado, pensaría que está loco”, comentaba Inda, que no concibe que en una televisión pagada por los contribuyentes, se intente blanquear a personas como Otegi. “Que en un canal privado se entreviste a Otegi, yo no lo haría pero lo respeto, pero con nuestros impuestos lo veo indignante”, finalizaba Eduardo Inda.