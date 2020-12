La Lotería da un respiro a Emiliano: lleva tres años en paro y su mujer padece una enfermedad rara

No iba a ser todo malo en este año 2020 y si no que se lo digan a Emiliano Martín, premiado en la Lotería de Navidad con "un millón doscientos mil" , según ha confirmado él mismo en directo en el programa.

Emiliano lleva 3 años en paro y su mujer padece una enfermedad rara

Su suegro le regaló el décimo y no se compró uno para él

Además, cuenta quién le regaló el décimo: "Lo compró mi suegro este verano, todos los años lo compra y nos lo da y lo tenía desde julio en el cajón". Aunque el suegro no sabemos si estará muy contento porque no lo compró para él: "No tiene el decimo, tiene el de la asociación, le han tocado cien euros". Y es que como llevaba con el décimo desde junio tuvo que revisarlo horas antes del sorteo: "Lo miré esta misma mañana porque me sabia de memoria el número que llevábamos de la asociación y el de mi suegro no sabia ni en qué acababa". Y es que un año más la Lotería de Navidad ha vuelto a hacer justicia con Emiliano y su mujer.