Pablo Casado ataca a Pedro Sánchez: "Para tapar sus fallos, el Gobierno levanta cortinas de humo"

El líder azul comenta el que socialista ha fallado a su deber como presidente y que ahora, en su reunión con Ayuso, Pedro Sánchez " no va a ayudar, va a informarse de lo que le compete a él ". Por otro lado, explica que la ciudad de Madrid es una de las más densas del país y que tiene más puntos conflictivos sin seguridad: " En Madrid está Barajas, está Atocha, Chamartín... si no hay una protección del Gobierno en esa zonas ".

En cuanto a las críticas públicas sobre discriminación por confinar diferentes barrios de Madrid, el presidente explica que "c uestiones absurdas son mejor no contestarlas , cuando viene de un gobierno que abandona a los del sur y los del norte".

Acuerdo para los presupuestos

"Estuvimos dos horas y cuarto la última vez que nos vimos, ¿por qué no se puede hacer un pacto para subir el sueldo a enfermeros y enfermeras?", comenta entre otras cosas. Los desacuerdos del presidente con Casado son palpables y el popular cree que hay una campaña contra Madrid: " Otras comunidades han tenido problemas pero se ha fijado el foco mediático en Madrid ".

Pablo Iglesias

"¿Por qué no habla Podemos del medio millón de españoles que se va a quedar sin prestación, del 99% de solicitaciones del ingreso mínimo que no reciben contestación o de los 40 españoles que sufren la okupación de su vivienda cada día, de los autónomos, de los pensionistas?... ¿por qué no hablan? Es una cortina de humo", cuenta.