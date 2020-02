La madre de Henry, el joven desaparecido: “A mi hijo le pegaron una paliza porque quería denunciar a su compañero de piso”

Henry es un joven de 21 años, el cual desapareció el 1 de enero de 2019 tras una pelea con su compañero de piso. La madre cuenta que su hijo vivía en un piso con varios chicos, pero que uno de ellos era más conflictivo, motivo por el cual Henry quería volver a vivir con su madre. Antes de la desaparición, Henry estuvo con una chica cuidándole debido a que había sido violada por este compañero de piso. “Mi hijo dijo que iba a denunciarlo y que no se iba a quedar así” , cuenta la madre, que dice que en ese momento comenzó a darle puñetazos en la cabeza, llegando incluso a salírsele el hombro al agresor.

El juez decide archivar el caso de la desaparición de Henry Alejandro Marón por falta de pruebas

Henry lleva desaparecido desde la Nochevieja de 2018, noche en la cual salió con 7 amigos. En la investigación se revela que este fue agredido por su compañero de piso, quedando tirado y herido en la calle. Según el presunto agresor dice haber discutido pero que este se fue a su propio pie. El juez ahora ha decidido archivar el caso debido a que no se ha encontrado nada en más de un año. La familia no quiere que se cierre el caso, y tiene claro que la desaparición de Henry no fue voluntaria.