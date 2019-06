Continúa la investigación por la misteriosa desaparición de Dana Leonte, la mujer de 31 años con una hija de 7 meses, que desapareció el pasado 12 de junio en la comarca de Vélez, Málaga. Una amiga de Dana ha explicado que no entiende que se haya podido marchar voluntariamente. “Quería mucho a su hija, no me cuadra que se haya ido”, dice.