Ignacio Aguado: "No tengo problema en reunirme con Monasterio ni con nadie de VOX"

Ignacio Aguado tiene un prerrequisito para negociar la formación del Gobierno autonómico con el PP. Quiere para su partido la presidencia de la Mesa de la Asamblea y así lo ha dejado claro en ' El Programa de Ana Rosa ': "Hemos pedido presidir la Asamblea de Madrid. En primer lugar porque la legislatura pasada se lo permitimos al PP y ahora creo que es de recibo que lo hagamos nosotros". Sobre sus pactos con VOX, Aguado también se ha mostrado claro: "Con el PP ya hemos tenido una reunión informal y esta semana esperamos empezar a trabajar y a hablar de los temas que preocupan a los madrileños. Es importante que nos sentemos cuando antes porque no podemos seguir paralizados. Con Rocío Monasterios no tengo problema en reunirme, pero no tenemos fecha. Eso sí, cerraremos el programa con el Partido Popular y ver lo que hacen el resto de las formaciones políticas".