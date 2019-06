Javier Maroto, vicesecretario del PP: “Sánchez solo hace gestos hacia Podemos y a los nacionalistas”

Esta semana se produjo una reunión secreta entre Pablo Casado y pedro Sánchez, donde, siguiendo la línea desde las elecciones, no han llegado a ningún acuerdo para que el Partido Popular no impida la investidura de Pedro Sánchez. “Nosotros sabemos lo que es apoyar un gobierno del PSOE, ya lo hicimos en el País Vasco” , comenta Javier Maroto, que cree que el Partido Socialista debe de ser responsable, y marcar una línea clara.

Lo que ha dejado claro el vicesecretario del Partido Popular es el no a la investidura a Sánchez. “Si tuviera interés en ganarse la confianza del Partido Popular no juntaría sus votos con independentistas para apartarnos, como en Badalona”, comenta Maroto, que no ve clara cuál es la táctica del Partido Socialista, que es el que debe de negociar, y no contradecirse entre lo que dice y hace.