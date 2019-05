"Lo que ocurrió en andalucia fue un exceso de ingenuidad y generosidad por nuestra parte. Hemos creído que en política todos eran como nosotros y cumplían su palabra. Por no romper las negociaciones accedimos a negociar solo con el Partido Popular y llegamos a unos pactos y unos acuerdos. El Partido Popular no ha cumplido lo que pactamos, no se ha acercado ni un poco", asegura Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, en ' El Programa de Ana Rosa '.