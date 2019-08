Dos jóvenes recibieron una brutal paliza por parte de varios vigilantes de la discoteca Waka , en Sabadell (Barcelona). En las imágenes se ve cómo los vigilantes tiran al suelo y golpean a uno de los jóvenes. La empresa asegura que los agredidos se pusieron violentos, aunque en las imágenes no se aprecia.

Uno de los dos jóvenes agredidos ha explicado su versión de los hechos en este programa. Asegura que no les dejaron pasar por motivos racistas y que, tras varias negativas, intentaron colarse por la zona trasera. Una vez descubiertos, los vigilantes comenzaron a golpearlo. "Les dije que si podían ayudar a bajar a mi compañero y me tiraron al suelo a golpes. Después me dieron una patada en la boca", dice.