La tía de Julen: “Sabemos que está vivo, pero que lo saquen ya”

En su entrevista, Elena ha explicado que e l hermano de Julen falleció de forma repentina por una cardiopatía . Sucedió en 2017 cuando el niño tenía tres años. "Tenía una cardiopatía que no le detectaron, el día 23 de abril se cayó y creían que del porrazo había perdido el conocimiento durante cuatro minutos. Le hicieron un escáner, pero al ver que no tenía nada en la cabeza lo mandaron para casa y le dijeron a los padres que le vigilaran, pero no tenían que haberlo hecho. Tenía que haberse quedado en observación", dice.

Además, la tía del pequeño ha explicado muy afectada que a Julen no le gusta la oscuridad. “Cuando llega a casa se pone a encender todas las luces. Desde que está en ese pozo tengo la luz de la cocina encendida y no la apago por las noches”, dice. “Por favor, que agilicen lo que sea para que lo saquen, que lo lleven al materno y me lo traigan luego para que yo me lo lleve a comprar y le dé pan porque era lo que más le gusta de la compra”.