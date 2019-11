Kiko Rivera: "He llamado a mi hermana varias veces, le he escrito y espero su respuesta”

Kiko llamó en directo desde ‘Viva la vida’ a su hermana Isa para arreglar las cosas, pero no recibió respuesta. " A mi hermana la adoro y a veces me confundo en lo que hago” , ha comentado. Kiko dice que esto lo hace para que todo vuelva a la normalidad, y que no quiere estar más tiempo así con su familia, pero en especial lo hace por su madre: “He llamado varias veces a mi hermana, le he escrito y espero su respuesta” .

"¿Te has planteado cuando vayas a escribir un tuit dejarlo para un par de horas después?", le ha preguntado Ana Rosa. "Debería hacerlo. A mi hermana la he adorado siempre por el cariño que le tengo. Quizás a veces me confundo de esta manera y ella también se confunde, pero solo tenemos una vida y todo el tiempo que perdemos en no hablarnos, vernos, abrazarnos o dar disgustos a mi madre tiene que acabar. Yo ya he dado mi brazo a torcer", ha comentado el hijo de Isabel Pantoja.