Exclusiva| Isa Pantoja rompe a llorar: "Mamá, te quiero y no entiendo lo que ha pasado"

"Asraf le colgó el teléfono a mi madre cuando ella le reprochó su actitud"

Mucho se ha hablado del distanciamiento entre Isabel Pantoja y su hija, pero ninguna de las dos se había pronunciado. Ahora, Isa Pantoja ha hablado en exclusiva para 'El Programa de Ana Rosa' y ha dado su versión de lo sucedido: "Con mi madre estaba todo bien y fue cuando volvió de 'Supervivientes' y pasó todo lo que pasó en su cumpleaños. Nos fuimos a Marruecos y no volvimos a hablar hasta que Omar salió dijo cosas muy feas en el 'Deluxe'. Tuve una discusión con mi madre en Fuengirola que hablamos de mi tío y Dulce y me marché de la casa. Lo siguiente es que salió mi video el día 13, recibí una llamada de ella y Asraf le colgó el teléfono a mi madre porque hubo muchos reproches. Entiendo que ella se preocupe y la devuelvo la llamada para explicarle lo que había pasado. No llegamos a ningún entendimiento y le pedí que confiase en mí porque yo nunca le he dado problemas", ha explicado sin poder evitar romper a llorar.

Después de que Ana Rosa le preguntase si quería a su madre y le aconsejase que hablasen las dos solas, Isa Pantoja le ha mandado un mensaje a su madre: "Mamá, te quiero y tú lo sabes. No entiendo lo que ha pasado y nunca he dicho nada malo tuyo ni de mi hermano. Se me han acusado de muchas cosas falsas y yo estoy molesta con ella porque ha salido todo a la luz. Yo dije que mi abuela estaba mala para quitarle importancia y no me gusta que hable con periodistas. Es la primera vez que estoy estable y bien. A mi madre la debo todo y la quiero muchísimo. Llevo una semana mal por mi madre, no por mi hermano", ha aclarado.

Ana Rosa consuela a Isa Pantoja: "No llores, todo se va a arreglar"