Isa Pantoja responde a la felicitación de su hermano: “Tiene suerte de que yo no quiera contestarle”

Isa Pantoja ha querido responder a la felicitación de su hermano, Kiko Rivera, en la cual le decía, entre otras cosas: “No sabes lo que significa la palabra familia, y tampoco has querido entenderlo”. Isa Pantoja ha querido zanjar rápido el tema: “Mi hermano tiene mucha suerte de que yo no quiera contestarle”. Omar Montes también compartió en las redes sociales una felicitación a Isa Pantoja.