Hermano de Kristen, joven apuñalada: "Mi hermana no pertenecía a ninguna banda"

El hermano de Kristen ha querido aclarar varias informaciones erróneas que se han dado en diferentes medios de comunicación: "La policía no nos ha dicho nada y desconocemos su identidad. No eran del grupo de amigos de mi hermana y quiero aclarar que mi hermana no pertenecía a ninguna banda y que la pelea no tuvo nada que ver con las bandas".