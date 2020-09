La residencia en Madrid: el posible cambio en el divorico de Paloma Cuevas y Enrique Ponce

Podemos saber que este fin de semana Enrique Ponce ha toreado en Manzanares y en Córdoba, lugares en los que no ha estado Ana Soria, y es que desde que estuviera en la grada en la cogida del torero, se ha replanteado si estar presente en las plazas en las que toree su pareja, eso no ha hecho que el diestro no se acordandose de la joven, se le podía volver a ver escribiendo con el pie la inicial de Ana en el albero antes de empezar la corrida en ambas plazas. Lo que no ha querido es contestar a las preguntas de la prensa, pero si han podido verse instantáneas en las redes sociales en las que aparece Ponce con el entorno de Ana Soria como ha hecho la pareja todo el verano en Almería, donde se ha trasladado una reportera del programa para conocer más datos de lo que ha hecho la pareja: "Una pareja normal. Si que lo vemos por aquí bastante, como dos niñatos cogiditos, muy monos".